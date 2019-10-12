Фарит Губаев презентует в столице Татарстана свой фотоальбом «Казань-Париж»

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 12 октября, в казанском Центре современной культуры «Смена» известный фотограф Фарит Губаев представит авторский фотоальбом «Казань-Париж».

Альбом включает 200 черно-белых фотографий. Собранные под одной обложкой снимки рассказывают о жизни двух очень разных городов, демонстрируя при этом, что их объединяют общие ценности. «Фотообъектив автора фокусировался на простых лицах, искренних эмоциях и динамичной жизни горожан», – отмечают организаторы события.

Фарит Губаев – заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза фотохудожников России и Московского союза художников-графиков. Был одним из основателей казанской фотогруппы «Тасма» и возглавлял ее многие годы.

Мероприятие начнется в 16 часов. Вход на него будет свободным, отмечают организаторы.

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