Минниханов и Колобков проведут заседании набсовета «Дирекции спортивных и социальных проектов»

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет ряд совещаний в Доме Правительства РТ, а также проведет переговоры с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службы руководителя республики.

Утром Рустам Минниханов планирует провести совещание по вопросу реализации государственных программ, в том числе по капремонту жилья и социальных объектов. Традиционно Президент РТ заслушает доклады о развитии малого и среднего предпринимательства в республике и реализации инвестроектов.

После совещания в рабочем графике Рустама Минниханова запланирован ряд мероприятий с участием главы Минспорта РФ.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта России Павел Колобков планируют принять участие в заседании наблюдательного совета АНО “Дирекция спортивных и социальных проектов”», – отметили в пресс-службе.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минспорта Татарстана, в Казани Павел Колобков планирует посетить ряд крупных спортивных учреждений, провести встречи с руководителями объектов, а также занимающимися там спортсменами и их тренерами. В программе дня – Дворец водных видов спорта, Казанское училище олимпийского резерва и ряд других крупных спортивных объектов города.

Вечером Павел Колобков прибудет в Центр гимнастики на проходящее в эти дни первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет, где встретится с президентом Всемирной федерации бадминтона Поуль-Эрик Хейер Ларсеном.

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