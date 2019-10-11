Татарстанская спортсменка завоевала «бронзу» чемпионата России по фехтованию

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В Новогорске прошли первые в новом сезоне взрослые всероссийские соревнования по фехтованию. Татарстанская спортсменка Марта Мартьянова завоевала «бронзу» в личном первенстве по рапире среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В четвертьфинале Марта одержала победу над Кристиной Самсоновой из Курской области – 15:7, однако в полуфинале поход к «золоту» Марты был остановлен москвичкой Светланой Трипаниной – 14:13.

По итогам соревнований в личном первенстве по рапире Марта Мартьянова заняла третье место.

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