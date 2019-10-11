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Татар-информ

12 октября 2019, 03:28

Общество

Заинский отряд серебряного возраста встретился с пожилыми в приемных семьях

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Общество

Заинский отряд серебряного возраста встретился с пожилыми в приемных семьях

Фото: zainsk-inform.ru

В ходе одной из дружеских бесед добровольцы поинтересовались самочувствием Анны Якимовны, исполнили песни и подарили небольшие подарки.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Представители первого в Заинском районе волонтерского отряда серебряного возраста навестили пожилых жителей в приемных семьях, передает «Заинск-информ».

Активные пенсионеры, посещающие клуб «Пульс» в КЦСОН «Радость», навещают одиноких пожилых граждан и оказывают им посильную помощь, занимаются с детьми из социально-уязвимых категорий, проводят оздоровительные и досуговые мероприятия в клубе для пожилых активистов.



Также волонтеры серебряного возраста являются участниками всех городских, районных и республиканский конкурсов, акций и мероприятий, в том числе приуроченных к празднованию Дня пожилого человека.

Волонтеры организовали встречи с пожилыми людьми, проживающими в приемных семьях. На сегодняшний день в Заинском районе проживают две таких семьи.



В ходе одной из дружеских бесед добровольцы поинтересовались самочувствием Анны Якимовны, исполнили песни и подарили небольшие подарки, сделанные своими руками. Анна Якимовна была рада приезду гостей и попросила навещать ее чаще.

 

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