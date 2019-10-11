Певицу Лэйну в Менделеевске закормили шоколадками

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялся концерт популярной татарской певицы Лэйны, на котором исполнительница анонсировала свою новую песню «Козге сою», передает ИЦ «Менделеевск».



Лэйна стала популярной в молодежных кругах благодаря хиту «Малай на белом Барсе», который на сегодняшний день не сходит с уст у многих и на который в Сети появилось множество пародий. Поэтому на концерте восходящей звезды татарской эстрады в Менделеевске большую часть зрителей составили молодежь и дети, которые подпевали и танцевали рядом со сценой. Взрослое поколение не отставало от молодежи, встречая каждую композицию овациями.





Интерактив с присутствующими, живое общение, выступление зажигательного Искандера Шакирова дополнили концерт. Поклонники дарили Лэйне не только цветы, но и шоколадки.

«Менделеевцы, видимо, меня решили откормить», — пошутила певица.

Концерт в Менделеевске прошел в рамках первого большого гастрольного тура певицы по городам и районам республики. В своем Stories Лэйна поблагодарила фанатов за любовь и активность. «Это было круто!» – сказала певица. Следующий концерт состоится в Лаишево.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.