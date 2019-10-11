Большим балом для ветеранов завершился месячник пожилых в Менделеевском районе

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Представители серебряного возраста в Менделеевском районе пришли на бал, посвященный Дню пожилого человека, в изысканных нарядах, модных прическах и выглядели «на все сто». Об этом пишут «Менделеевские новости».



Юные танцоры и вокалисты ДК имени С. Гассара подготовили ретро-номера для почетных гостей. А кавалерами, сопровождающих прекрасных дам в нестареющем вальсе, стали главы поселений, директора и учителя школ, руководители структурных подразделений исполкома.



Праздник состоялся при участии главы района Валерия Чершинцева. Он отметил, что пожилые жители Менделеевского района всегда принимают участие в добрых делах, являются активными участниками спортивных и культурных мероприятий, встреч с молодым поколением.



«Ведь именно ваш стойкий жизненный стержень, мудрые советы помогают нам вершить большие дела во имя процветания района и республики», – отметил руководитель района.

К поздравлениям присоединилась председатель Совета ветеранов Любовь Сорокина, пожелав ветеранам здоровья и долголетия. Бал продолжился танцами, песнями, чаепитием.

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