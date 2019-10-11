Птицефабрика в Пестречинском районе начнет производить только халяльную продукцию

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В скором времени ООО «Птицеводческий комплекс “Ак Барс”», который находится в Ленино-Кокушкино Пестречинского района, планируют полностью перейти халяльное производство, чтобы исключить риски смешивания продукции, тем самым раз и навсегда развеять сомнения покупателей. На сегодняшний день птицеводческий комплекс выпускает и халяльную, и обычную продукцию. Об этом пишет газета «Вперед».



Понятие «халяль» для ислама относится к базовым, основополагающим нормам. Это слово в переводе с арабского языка переводится как «дозволенное». Этим термином отмечено все то, что разрешено правоверному мусульманину. И разрешенное для употребления в пищу животное должно быть заколото особым образом: его закалывает мусульманин вручную с именем Аллаха.



Инженер-механик убойного цеха птицеводческого комплекса «Ак Барс» Ринат Гизутдинов рассказал, что сотрудники птицеводческого комплекса хорошо знают все правила забоя животных и неукоснительно их придерживаются.



«У нас всегда в первую очередь совершается ручной забой птицы-халяль, и только потом мы приступаем к обычному забою. Это делается, чтобы исключить даже минимальные риски смешения», – отметил инженер-механик убойного цеха ООО «ПК «Ак Барс» Ринат Гизутдинов.



Для халяльной продукции на производстве отбираются только здоровые и крепкие птицы. Забивать птицу имеет право совершеннолетний мусульманин мужского пола в здравом уме и рассудке. Перед убоем нож и другие режущие инструменты точат вдали от животного. Когда птица отправляется для ошпаривания, она не должна быть живой. Есть специальный сотрудник, который перед ошпаркой проверяет признаки жизни тела.



Потрошение и охлаждение происходят по стандартным требованиям. Халяльное мясо в холодильник ставится на отдельные участки, фасуются в пакеты со знаком комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. Далее мясо перерабатывают по нормам халяль в Зеленодольске, затем готовая продукция отправляется на прилавки магазинов.



Птицекомплекс пока не может полностью перейти на халяльную продукцию из-за отсутствия достаточного количества резчиков, которые полностью соответствуют требованиям. Это должен быть не просто номинальный мусульманин, а именно верующий человек, который живет по канонам ислама. Сейчас производство ищет подходящие кандидатуры.



«Для нас эти люди очень ценны, поэтому и оплата будет достойная», – подчеркнула замдиректора по общим вопросам птицеводческого комплекса «Ак Барс» Ляйля Гайфуллина.

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