В деле об известном нижнекамском футбольном поле поставлена точка

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). В городском суде Нижнекамска состоялось второе и заключительное заседание, в ходе которого жильцы дома № 63 по улице Сююмбике забрали свой иск против предпринимателя, который хотел построить торговый центр на территории футбольного поля. Об этом сообщает «НТР 24».

Борьба за футбольное поле утратила актуальность, так как местные власти пошли нижнекамцам навстречу – на спортивной площадке ничего строить не будут.

История с футбольным полем началась в июне 2019 года. Тогда жильцы дома № 63 по улице Сююмбике в Нижнекамске узнали, что территория рядом с их многоэтажкой, которую они считали придомовой, является муниципальной и передана в аренду.

В августе на площадке футбольного поля началось строительство торгового центра. Бизнесмен действовал законно, но против воли людей. Тогда жильцы подали иск в суд. Параллельно они встречались с журналистами, записывали видеообращения к мэру города и президентам России и Татарстана.

В конце сентября предприниматель начал приводить футбольное поле в прежний вид. Жильцы многоэтажки планируют, что уже следующей весной площадку облагородят, и на ней местная детвора снова будет заниматься спортом.

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