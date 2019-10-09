Глава финансово-бюджетной палаты Буинского района стал замруководителя исполкома по экономике

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Заместителем руководителя исполнительного комитета Буинского района по экономическим вопросам назначен Альберт Валиулов. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района РТ.
Ранее Альберт Рафаилович возглавлял финансово-бюджетную палату района.
И. о. председателя финансово-бюджетной палаты стала Редалия Зейнетдинова.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ранее занимавший пост главы Буинского района республики Марат Зяббаров стал министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Исполняющим обязанности главы Буинского муниципального района назначен Ранис Камартдинов, ранее возглавлявший исполком Буинского района РТ.
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Заместителем руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района по экономическим вопросам назначен Валиулов Альберт Рафаилович. Ранее он возглавлял финансово-бюджетную палату района. Исполняющим обязанности председателя палаты стала Зейнетдинова Редалия Рафакимовна. Желаем успехов в работе! #Татарстан #Буинскийрайон #Буинск #Буа #НашБуинск