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Татар-информ

12 октября 2019, 04:29

Здоровье и среда

В Чистополе высадили березовую аллею в честь 100-летия образования ТАССР

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Здоровье и среда

В Чистополе высадили березовую аллею в честь 100-летия образования ТАССР

Фото: chistopol-rt.ru

В будущем деревья будут украшать общественное пространство за спортивным комплексом «Лидер».

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Более 80 человек приняли участие в республиканской природоохранной акции «Неделя леса 2019» в Чистополе. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

Мероприятие состоялось при участии сотрудников ведомства, активистов города и неравнодушных к окружающей среде чистопольцев. Команды дружно высадили молодые саженцы березы и рябины.

Событие стало примечательным не только из-за вклада в озеленение города, но и сохранения истории, так как аллея была высажена в честь 100-летия образования ТАССР. В будущем деревья будут украшать общественное пространство за спортивным комплексом «Лидер».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «День посадки леса» в Заинске высадили 700 саженцев тополей и елок.

 

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