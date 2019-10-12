В казанском «Эрмитаже» откроется выставка с шедеврами Матисса, Пикассо и Шагала

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). 25 октября в музее-заповеднике «Казанский Кремль» Центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы в 1910 – 1940-х годов собрании Эрмитажа», сообщает пресс-служба музея.



На этой выставке будут представлены вместе исключительные в собрании Государственного Эрмитажа живописные, скульптурные и графические произведения крупнейших художников Франции, Германии и Италии: Анри Матисса, Марка Шагала, Пабло Пикассо, Андре Дерена, Рауля Дюфи, Фернана Леже, Макса Слефогта, Ловиса Коринта, Джорджо Моранди и Массимо Кампильи. Ключевым в показе выставки станет экспонирование триптиха Генриха Эмзена.



Путешествие в 1910 – 1940 годы дополнят яркие киноафиши, модные журналы, предметы одежды и быта, характеризующие самые разные стороны жизни Европы belle epoque.





С 24 по 26 октября будут проходить Дни Эрмитажа в Казани. В день открытия выставки в казанском «Эрмитаже» посетители смогут послушать лекцию историка искусства, филолога-романиста Людмилы Торшиной на тему: «Европейское искусство между двумя мировыми войнами. 1910 – 1940-е. Направления, школы, мастера».



Кроме того, все желающие смогут посетить «Экскурсию с куратором» по выставке. Куратором выступит Наталья Демина – научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.



В течение дня в лекционном зале центра «Эрмитаж-Казань» будет осуществляться показ фильма VR-кинотеатр, демонстрирующий фильм «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве» с Константином Хабенским в главной роли.

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