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Татар-информ

12 октября 2019, 00:23

Общество

Жильцы многоэтажки в Нижнекамске планируют устроить у себя во дворе домашнее кафе

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Общество

Жильцы многоэтажки в Нижнекамске планируют устроить у себя во дворе домашнее кафе

Фото: e-nkama.ru

Нововведение в нижнекамском дворе сделает соседей более сплоченными.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Жильцы дома № 26 по Менделеева в Нижнекамске со всей ответственностью подошли к началу проекта «Наш двор» – продумали планировку, создали дизайн-проект. Мэр города Айдар Метшин по приглашению старшей по дому Фариды Нигматзяновой посетил данный двор. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Фарида Нигматзянова рассказала, что по просьбе жильцов домоуправление установило удобные скамейки. Также жильцы долго добивались детской площадки, и в этом году она также появилась во дворе. Однако жители дома мечтают о большем – им бы хотелось добавить несколько тренажеров на площадке для подростков – для них пока ничего нет, кроме двух самодельных футбольных ворот.



«Территория площадки огорожена на одну треть, дети играют в футбол, мяч летит на дорогу, а они за мячом. Тут недалеко и до беды», – отметила старшая по дому.



По словам жильцов, неиспользуемые места в их дворе можно забетонировать и использовать в качестве дополнительных парковок. А рядом с домом можно устроить спортивно-оздоровительную площадку.



«А позже можно будет организовать домашнее кафе, чтоб мы не сидели все время дома, а вечеряли в своем кафе», – поделилась мыслями старшая по дому, отметив, что данное нововведение сделает соседей более сплоченными.

Айдар Метшин идеи поддержал. Теперь жителям предстоит ещё раз обсудить все варианты, и ждать 2020 года, когда в Нижнекамск начнется реализация программы «Наш двор».

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