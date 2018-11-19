Голкипер «Ак Барса»: После второго пропущенного гола от ЦСКА в нашей игре что-то пошло не так

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал поражение московскому ЦСКА со счетом 2:5.

«Начало не задалось, во втором периоде забили гол и игра поменялась. Когда пропустили второй, что-то опять пошло не так. Соперник наказал нас за наши же ошибки», — поделился Билялов.

Вдобавок он рассказал о своём выходе на лёд в третьем периоде вместо Адама Рейдеборна, пропустившего четыре шайбы: «Тяжело выходить на замену: ты холодный, не размятый. Но одеваешься и выходишь играть, другого выбора нет».

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