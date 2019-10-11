В Казани обсудили проблемы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В региональном отделении Фонда социального страхования РФ по РТ прошел круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации и компенсации за самостоятельное их приобретение, предоставления санаторно — курортного лечения», сообщает пресс-служба ФСС РФ по РТ.

В диалоге с родителями детей-инвалидов и общественными организациями инвалидов приняли участие представители министерств и ведомств.

Зампредседателя ФСС РФ Алексей Кошелев попросил обозначить ключевые проблемы технического обеспечения. Родители детей-инвалидов посетовали на количество и качество подгузников, поставляемых в рамках госзакупок.

«Если вы считаете, что приказ нужно поменять, мы обратимся и это сделаем. Если вы считаете, что нужно увеличить категорию, которой выписывать подгузники, давайте сделаем и это. С подгузниками не должно быть проблем», — сказал депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.

Кроме того, было решено, что резидент ОЭЗ «Алабуга», который поставляет подгузники, создаст новые образцы последних — с более широкой размерной сеткой и качественными липучками.

Инвалиды попросили также повысить качество изготовленной сложной ортопедической обуви. Алексей Кошелев пообещал рассмотреть все обращения и усилить контроль над поставщиками.

Родители слабослышащих детей высказали претензии к качеству поставляемых слуховых аппаратов. Присутствующие сошлись во мнении, что такие аппараты должны подбираться индивидуально для каждого ребенка.

Участники круглого стола попросили пересмотреть порядок обеспечения инвалидов санаторными путевками. Айрат Фаррахов посетовал на текущую финансовую модель предоставления таких путевок и выразил готовность обратиться в Правительство РФ для решения этого вопроса.

В завершение круглого стола родители детей-инвалидов предложили включить в состав координационного совета ФСС руководителя региональной общественной организации родителей детей-инвалидов РТ «Забота» Надежду Титову.

«Если Вы доверяете этому человеку представлять свои интересы, я обменяюсь с ней телефонами, и она будет сообщать мне о случаях задержки поставок», — пообещал Кошелев.

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