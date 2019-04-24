Данил Журавлев: Сегодняшнюю игру против ЦСКА могу отнести только в разряд плохих

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Ак Барса» Данил Журавлев прокомментировал поражение казанского хоккейного клуба московскому ЦСКА со счетом 2:5.

«Игра была сложной, соперник сложный. Всё-таки они взяли в прошлом году Кубок Гагарина. Начали не очень, включились только в третьем периоде. Нам чуть-чуть не хватило», — рассказал Журавлев.

Вдобавок он прокомментировал своё время на площадке, которое стало самым продолжительным в команде: «Большое спасибо тренеру за доверие. Но мы проиграли, и свой матч могу отнести только в разряд плохих: минус три очка, команда проиграла. Старались, играли, но и соперник хорош, с ним тяжело играть».

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