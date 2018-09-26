Нападающий «Ак Барса»: В игре против ЦСКА нам нужно было все делать не так, как мы сделали

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев назвал московский ЦСКА «показательной командой». Казанский клуб проиграл москвичам со счетом 2:5.

«Мы уступили первый период. Концовка была наша, но так надо играть всю игру. Нам тяжело даются игры с ЦСКА, это та команда, с которой нужно соперничать. Это показательная команда. Сегодня нам с самого начала нужно было все делать не так, как мы сделали», — поделился хоккеист.

Также он отметил свой упущенный момент в третьем периоде: «Мы боролись, забили второй гол, и у нас открылось второе дыхание. Я мог забить, игра бы пошла по-другому. Не забил, и мы пропустили сами. У такого соперника тяжело отыграть три шайбы за 10 минут».

«У них хорошие исполнители, которые выжимают из момента максимум, даже из полумоментов. А у нас не получается, хотя мы могли. Тем не менее, каждое поражение чему-то учит. Будем разбираться», — резюмировал Ткачев.

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