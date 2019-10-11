Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» провел невыразительный первый период и не смог вернуться в игру

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов проанализировал поражение московскому ЦСКА. Встреча в Казани завершилась со счетом 2:5.

«Проиграли. По делу. В нашем исполнении был невыразительный первый период, соперник играл здорово и пресекал наши атаки. Мы начали играть неплохо во втором периоде, забили гол, однако и быстро пропустили гол, это тоже сказалось. Могли вернуться в игру, тем не менее голкипер гостей в нескольких моментах очень помог своей команде. Сегодня не наш день», — сказал Квартальнов журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Также он прошёлся по игре защитника и вратаря: «Журавлев — молодой парень, он ошибался, но я им доволен. Он не дрогнул, играл и держал удар с такой серьезной командой. Что касается голкипера Рейдеборна, то статистика удручающая, особенно во втором периоде. Нам нужно было больше помогать ему, но опять же — сегодня не наш день».

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