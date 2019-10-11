Одиннадцать человек спасли из пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Челнах

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Одиннадцать человек спасли из пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 17.37 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по проспекту Мира в Новом городе», – уточнили в МЧС.

На место пожара прибыли сотрудники ПСЧ № 54, № 55 и № 56. Было установлено, что огонь охватил квартиру на втором этаже. Хозяева квартиры (мужчина и женщина) смогли самостоятельно выбраться на улицу. Их с ожогами доставили в БСМП.

Помощь требовалась жителям верхних этажей. Пожарные с помощью автолестницы и трехколейной лестницы с третьего этажа спасли пятерых жильцов. Также из дома с помощью масок спасаемого вывели шестерых жильцов ( в том числе двоих детей).

Площадь пожара составила 11 кв. метров. Причина ЧП устанавливаются.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.