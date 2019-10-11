Подключение отопления и регистрация квадрокоптера: МФЦ РТ назвал самые курьезные вопросы от жителей

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). МФЦ Татарстана назвал самые курьезные вопросы, с которыми обращаются жители республики в колл-центр организации.

«Операторы колл-центра часто получают звонки на медицинскую тематику (стоматология, УЗИ). Также были желающие зарегистрировать через МФЦ квадрокоптер, а кто-то планировал поменять в Центре водительские права страны ближнего зарубежья. Кроме того, татарстанцы обращаются за подключением отопления», – сообщили в пресс-службе МФЦ в РТ.

В ведомстве отметили, что, несмотря на постоянное увеличение количества предоставляемых в многофункциональном центре услуг, не все сферы пока охвачены. На данный момент в МФЦ можно получить услуги налогового органа, Пенсионного фонда, МВД, Россреестра, ЗАГСа, БТИ и некоторых других ведомств.

«Более чем за год работы в колл-центр МФЦ в РТ поступило более 175 тыс. звонков. Операторы информируют позвонивших о составе пакета необходимых документов, сроке оказания услуги, размере госпошлины. Также у нас можно узнать ближайшее месторасположение офиса “Мои документы” и предварительно записаться на прием», – подчеркнула начальник отдела телефонного обслуживания МФЦ в РТ Диана Курбакова.

В настоящее время Многофункциональный центр Татарстана предоставляет 187 различных видов услуг.

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