На Казанской ТЭЦ-3 восстановили подачу электричества

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Восстановлена подача электричества на Казанской ТЭЦ-3, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Электроснабжение восстановили в семь часов вечера. Как выяснилось, отключение произошло на четвертой секции станции. В результате случившегося обесточенными оказались четыре подстанции – Осиново, Тура и Васильево и площадка «Зет»», — сообщили в министерстве.

На время отключения без света остались 33 тысячи человек. Причины аварии все еще устанавливаются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за аварии без света остались Осиново, Юдино и Залесный, погасли фонари и светофоры, что создало большую пробку на Горьковском шоссе.

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