Министр спорта РФ прибыл с рабочей поездкой в Казань

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казань с рабочей поездкой прибыл Министр спорта России Павел Колобков. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В международном аэропорту «Казань» его встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Завтра, 12 октября, глава Минспорта РФ встретится с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и примет участие в заседании наблюдательного совета АНО „Дирекция спортивных и социальных проектов“», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также Павел Колобков планирует посетить в Казани ряд спортивных объектов и встретиться с татарстанскими спортсменами и тренерами.





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