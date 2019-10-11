Рустам Минниханов вошел в топ-3 медиарейтинга глав регионов ПФО

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов занял двенадцатое место в медиарейтинге российских губернаторов по итогам сентября, потеряв по сравнению с прошлым месяцем пять пунктов. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

В СМИ зафиксировано 7 743 сообщения о деятельности Рустама Минниханова, медиаиндекс — 47 384,1.

В прессе широко освещалось, что Президент Татарстана объявил в республике 2020 год - Годом 100-летия ТАССР.

Также Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в режиме видеоконференции принял участие в селекторном совещании, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Кроме того, Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко открыл в Казани финал всероссийского ИТ-конкурса "Цифровой прорыв".

Первое место в медиарейтинге занимает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, второе — мэр Москвы Сергей Собянин и третье — глава Башкортостана Радий Хабиров.

Среди глав регионов ПФО Рустам Минниханов занял третье место. Первое и второе заняли соответственно глава Башкорстостана Радий Хабиров и глава Нижегородской области Глеб Никитин.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.