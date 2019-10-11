Акции «Яндекса» на Московской бирже упали на 20%

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). На Московской бирже в ходе торгов упали акции «Яндекса» на 20%, 1 тыс. 855 рублей за бумагу, обновив тем самым минимум с января 2019 года. Об этом сообщает «Россия сегодня».

«Падение котировок акций компании связано с законопроектом, в котором предлагается ввести понятие «значимого информационного ресурса сети интернет» и установить требование к таким ресурсам иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале», — говорится в сообщении.

Кроме того на американской бирже Nasdaq котировки компании снижаются на 17,9%.

Ранее Комитет Государственной думы по информационной политике на заседании 10 октября обсудил законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%.

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