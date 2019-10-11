Марат Бариев заявил о необходимости возвращения к смертной казни для преступников

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В России необходимо вернуться к такой мере наказания, как смертная казнь для преступников. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев.

«Вопрос возвращения смертной казни за убийство стоит рассмотрения. Я считаю, что для рецидивистов не должно быть помилования», — поделился собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Саратова попытались устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки.

В минувшую среду утром девочка отправилась в школу и пропала. На поиски ребенка в тот же день отправились полицейские, волонтеры и сотрудники МЧС.

Поисковые операции были приостановлены, когда в сети появились первые неподтвержденные данные о том, что тело девочки нашли.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.