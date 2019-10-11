Главное управление ветеринарии Кабмина РТ на «Золотой осени» получило золотую и серебряные медали

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Татарстана сегодня на выставке «Золотая осень 2019» в Москве было награждено золотой и двумя серебряными медалями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ведомстве.

«Сегодня в Москве прошел форум “ Золотая осень”. По итогам мероприятия Главное управление ветеринарии Кабинета Министров стало победителем и призером в нескольких номинациях», – рассказали в ветслужбе.

В частности, в номинации «За разработку и внедрение программы по профилактике и ликвидации заразных болезней животных» ГУВ Кабмина РТ получило награду высшей пробы – золотую медаль. В номинациях «За вклад в популяризацию профессии, профориентирование, сохранение традиции и истории ветеринарии в регионе» и «За участие, организацию локализации и ликвидации особо опасных болезней животных на территории РФ» ведомству вручили серебряные медали.

«Эти награды – результат каждодневной и кропотливой работы всей нашей службы. Спасибо за такую оценку нашего труда», – сказал на церемонии награждения начальник ГУБ Кабмина РТ – главный государственный ветеринарный инспектор Алмаз Хисамутдинов.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» – самая масштабная экспозиция достижений отечественных сельхозпроизводителей и насыщенная деловая программа для профессионалов отрасли. В этом году основной тематический вектор выставки — устойчивое развитие сельских территорий.

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