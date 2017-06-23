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Татар-информ

11 октября 2019, 18:36

Общество

Аэропорты «Казань» и «Бегишево» будут оформлены в тематике имен Габдуллы Тукая и Николая Лемаева

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Общество

Аэропорты «Казань» и «Бегишево» будут оформлены в тематике имен Габдуллы Тукая и Николая Лемаева

Фото: архив

В Общественной палате РТ состоялось заседание, в ходе которого были рассмотрены подходы и концепции к оформлению аэровокзальных комплексов.

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Общественной палате Республики Татарстана состоялось заседание Республиканского организационного комитета по обеспечению взаимодействия при выполнении работ, связанных с отражением в оформлении аэровокзальных комплексов международных аэропортов «Казань» и «Бегишево» образов Г. Тукая и Н. В. Лемаева. Совещание провели министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин и председатель Общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин.

В ходе совещания были рассмотрены предложенные аэропортами подходы и концепции к оформлению аэровокзальных комплексов в соответствии с присвоенными именами.

«Если в Казани акцент планируется сделать на творческой составляющей в жизни Габдуллы Тукая, то в «Бегишево» - на промышленном потенциале Татарстана, становлении и развитии всего Закамского региона и роли в этом Николая Лемаева», отмечается в сообщении пресс-службы.

Стоит также отметить, что оргкомитет единогласно поддержал задачу сделать публичной работу по оформлению аэропортов с учетом мнения различных категорий граждан республики. Для реализации данной идеи будет организовано общественное обсуждение с привлечением архитекторов, историков, журналистов и желающих граждан.

Масштабный конкурс по присвоению аэропортам страны имен наших великих соотечественников «Великие имена России» проходил в конце прошлого года. В финале за два татарстанских международных аэропорта было отдано около 193 тысяч голосов.
 

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