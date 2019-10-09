Олег Пелевин отметил большую разницу по эффективности сельхозпроизводства в районах Татарстана

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин обратил внимание на большую разницу по эффективности сельхозпроизводства в районах республики. Об этом представитель Минэкономики РТ заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«На сегодня мы имеем большую дифференциацию по эффективности производства, как в разрезе различных хозяйств, так и в целом по районам. Наша задача – обеспечить планомерное внедрение лучших практик. Эту работу совместно с муниципальными образованиями мы и дальше будем совершенствовать», – сказал докладчик.

По мнению Пелевина, только повышение эффективности производства и производительности труда может увеличить уровень заработной платы в сельском хозяйстве, которая «на сегодня является самой низкой среди отраслевых значений по республике». «Она составляет около 23 тыс. рублей при республиканском уровне 36 тыс. рублей», – уточнил он.

Замминистра подчеркнул, что большие трудности со сбытом испытывают малые формы хозяйствования, которые производят половину сельскохозяйственной продукции. «Базовыми необходимыми инструментами здесь являются агропромышленные парки и потребительские кооперативы. В республике их зарегистрировано 273», – заметил он.

В Татарстане ежегодно на поддержку малых форм хозяйствования направляется более 2 млрд рублей из республиканского и федерального бюджетов, в том числе почти 1,4 млрд рублей составляет грантовая поддержка фермеров и кооперативов.

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