Минниханов определил лауреатов премий за вклад в развитие институтов гражданского общества в РТ

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премий за вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане в 2019 году. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации Татарстана.

«Присудить премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан: Руденко Гульзаде Ракиповне, генеральному директору Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Фомину Анаторию Алексеевичу, председателю Общественной палаты РТ, Хухунашвили Маринэ Мануиловне, заместителю председателя совета “Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории РТ”», – говорится в тексте документа.

В списке получателей премий также указаны некоммерческая организация «Центр социальной реабилитации и адаптации», благотворительный фонд «Дети ДЦП», «Национально-культурная автономия удмуртов РТ», а также региональные общественные организации «Под крылом семьи» и «Мы вместе».

Премия Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане вручается гражданам или социально ориентированным некоммерческим организациям за проекты социально-ориентированной направленности, а также за научные исследования в области гражданского общества. Ежегодно Указом Президента РТ присуждаются 3 премии в размере 250 тыс. рублей гражданам и 5 пять премий организациям в размере 400 тыс. рублей. Кроме этого лауреатам премии также вручаются диплом и почетный знак.

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