WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

11 октября 2019, 21:46

Общество

Казанцев приглашают проверить свои знания в «Большом этнографическом диктанте»

Рекомендуем

Общество

Казанцев приглашают проверить свои знания в «Большом этнографическом диктанте»

Проверить свои знания о народах России можно будет 1 ноября как очно, так и в режиме онлайн.

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Казанцев приглашают присоединиться к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Проверить свои знания о народах России можно будет 1 ноября как очно, так и в режиме онлайн. Поучаствовать в диктанте смогут все желающие жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста.

Диктант будет включать 30 тестовых заданий: 20 вопросов – это общефедеральная часть диктанта, единая для всех площадок написания во всех городах страны и еще 10 вопросов – региональная часть.

Работы участников будет оцениваться по 100-балльной шкале, по завершению всех заданий им выдадут сертификат. До 10 ноября на официальном сайте акции можно сверить ответы и увидеть разбор типичных ошибок.

Начало диктанта запланировано на 11.00, сообщают организаторы. Написать диктант можно будет как на официальном сайте мероприятия в режиме онлайн, так и очно в Доме дружбы народов (ул. Павлюхина, 57). Регистрация остальных площадок еще продолжается.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казань вошла в тройку лидеров самых перспективных городов России
Новости дня
22:24
Нападающий «Ак Барса»: В игре против ЦСКА нам нужно было все делать не так, как мы сделали

Владимир Ткачев отметил, что в казанском клубе, в отличие от московского, не хватает исполнительского мастерства.

22:10
Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» провел невыразительный первый период и не смог вернуться в игру

Главный тренер казанского хоккейного клуба проанализировал поражение московскому ЦСКА.

21:46
Казанцев приглашают проверить свои знания в «Большом этнографическом диктанте»

Проверить свои знания о народах России можно будет 1 ноября как очно, так и в режиме онлайн.

21:28
Схватку лидеров Востока и Запада выиграл ЦСКА: Шестое подряд поражение «Ак Барса» от армейцев

Казанцы впервые проиграли после шести побед подряд.

21:04
Рустам Минниханов вошел в топ-3 медиарейтинга глав регионов ПФО

В СМИ по итогам сентября зафиксировано 7 743 сообщения о деятельности Рустама Минниханова.

20:56
Новая песня ВИА «Волга-Волга» попала в ротацию федеральных радиостанций

Песня была записана в сентябре и уже прозвучала на радио «Шансон».

20:40
Казань примет чемпионат России по тхэквондо ВТФ

Соревнования в столице Татарстана соберут порядка 500 спортсменов со всей страны.

20:29
Одиннадцать человек спасли из пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Челнах

Хозяева горящей квартиры с ожогами были доставлены в БСМП Автограда.

20:20
Ученые КФУ разрабатывают новые генетические подходы для терапии мышиной лихорадки

В ходе исследования были получены данные о клинических особенностях и предрасположенности к заболеванию среди населения РТ.

20:14
Подключение отопления и регистрация квадрокоптера: МФЦ РТ назвал самые курьезные вопросы от жителей

Многофункциональный центр Татарстана предоставляет более 180 видов услуг.

20:10
Лучшим молодым комбайнером в Татарстане стал Петр Зайцев из Алексеевского района

Минсельхозпрод РТ совместно с ГТРК «Татарстан» подвел итоги конкурса «Славим человека труда».

19:50
Татарстан получил 550 тыс. уникальных по содержанию и тиражу учебных комплектов по финграмотности

Учебные пособия поставляются в образовательные организации на безвозмездной основе.

19:40
Министр спорта РФ прибыл с рабочей поездкой в Казань

В международном аэропорту «Казань» его встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

19:37
Аэропорт Казани для безопасности полетов провел комплексную подготовку к работе в зимних условиях

Проведено обслуживание транспорта и спецтехники, проверена готовность аэродрома и взлетно-посадочной полосы.

19:35
На Казанской ТЭЦ-3 восстановили подачу электричества

На время отключения без света остались 33 тысячи человек.

19:30
Акции «Яндекса» на Московской бирже упали на 20%
19:22
Казань вошла в тройку лидеров самых перспективных городов России

Столицу Татарстана обогнали лишь Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

19:21
В Набережных Челнах «Лада» на большой скорости влетела в столб, водитель в коме

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением при выезде на первую автодорогу.

19:06
Марат Бариев заявил о необходимости возвращения к смертной казни для преступников

Депутат Госдумы от РТ выразил мнение, что для рецидивистов не должно быть помилования.

19:03
Горьковское шоссе в Казани встало из-за светофоров, погасших во время отключения света

Затор растянулся от въезда из Казани до поворота на Осиново и Юдино.

19:02
Главное управление ветеринарии Кабмина РТ на «Золотой осени» получило золотую и серебряные медали

Золотой медалью ведомство награждено за разработку и внедрение программы по профилактике и ликвидации заразных болезней животных.

18:50
Голландцы заставляли казанских архитекторов мечтать: закончился ворк-шоп по реновации промобъектов

Под присмотром экспертов молодые проектировщики сгенерировали воздушно-наземный мост в Старо-Татарской слободе и амфитеатр вместо площади Вахитова.

18:36
Аэропорты «Казань» и «Бегишево» будут оформлены в тематике имен Габдуллы Тукая и Николая Лемаева

В Общественной палате РТ состоялось заседание, в ходе которого были рассмотрены подходы и концепции к оформлению аэровокзальных комплексов.

18:28
Олег Пелевин отметил большую разницу по эффективности сельхозпроизводства в районах Татарстана

Повышение эффективности производства может увеличить уровень заработной платы в сельском хозяйстве, считает замминистра экономики РТ.

18:23
Из-за аварии на Казанской ТЭЦ-3 без света остались Осиново, Юдино и Залесный

На месте происшествия работают аварийные бригады.

События