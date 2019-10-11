Казанцев приглашают проверить свои знания в «Большом этнографическом диктанте»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Казанцев приглашают присоединиться к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Проверить свои знания о народах России можно будет 1 ноября как очно, так и в режиме онлайн. Поучаствовать в диктанте смогут все желающие жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста.

Диктант будет включать 30 тестовых заданий: 20 вопросов – это общефедеральная часть диктанта, единая для всех площадок написания во всех городах страны и еще 10 вопросов – региональная часть.

Работы участников будет оцениваться по 100-балльной шкале, по завершению всех заданий им выдадут сертификат. До 10 ноября на официальном сайте акции можно сверить ответы и увидеть разбор типичных ошибок.

Начало диктанта запланировано на 11.00, сообщают организаторы. Написать диктант можно будет как на официальном сайте мероприятия в режиме онлайн, так и очно в Доме дружбы народов (ул. Павлюхина, 57). Регистрация остальных площадок еще продолжается.



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