На ярмарке вакансий жителям Альметьевска предложат работу кондуктора, воспитателя и слесаря

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Ярмарка вакансий для горожан пройдет 18 октября в центре занятости населения Альметьевска. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Посетителям будут предложены вакансии менеджера и специалиста по продажам, водителя автомобиля, кондуктора, мойщика автомобиля, воспитателя, подсобного рабочего, рабочего по обслуживанию зданий, слесаря по ремонту агрегатов, слесаря-электрика, обходчика водопроводных сетей, слесаря аварийно-восстановительных работ, токаря, инженера и другие», — сказано в сообщении.

Посетители мероприятия получат оперативную информацию о востребованных профессиях на рынке труда и вакантных должностях на предприятиях и организациях города. На встречу с соискателями придут представители кадровых служб предприятий-участников ярмарки. Ярмарка будет организована по адресу: Альметьевск, ул. Герцена, д. 86а. Начало мероприятия в 9 часов утра.

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