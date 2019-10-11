Минэкономики РТ: В 2024 году экспорт масложировой продукции составит 70% от республиканского объема

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2024 году экспорт масложировой продукции составит 260 млн долларов, или 70% от республиканского объема. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

Перед Татарстаном поставлена задача к 2024 году увеличить экспорт сельхозпродукции до 360 млн долларов США, подчеркнул докладчик. «Основным генератором роста республиканского экспорта является масложировая продукция. Немаловажный сегмент экспорта – готовая продукция питания. К 2024 году ее экспорт составит 75 млн долларов, или 20% от объема экспорта. Здесь ключевые направления – модернизация высокотехнологичных предприятий и глубокая переработка сельхозсырья, мяса, молока, зерна», – рассказал он.

По словам Пелевина, объем экспорта Татарстана по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью в 2018 году достиг 162,5 млн долларов США. В общем объеме экспорта республики это составляет 1,1%. «При этом наибольшую долю в структуре экспорта Татарстана в данной группе занимают жиры и масла животного и растительного происхождения – 25,2%, пищевые продукты – 24,8%, злаки – 14,2%», – добавил он.

Татарстан в полном объеме обеспечивает население основными видами сельскохозяйственной и продовольственной продукции за счет собственного производства, продолжил замминистра. В частности, производство мяса составляет 142% от потребности, яиц – 118%, молока – 112%, производство картофеля и сахара превышает потребности в 4,2 и 3,2 раза соответственно.

«Имеется потенциал для дальнейшего роста объема производства сельхозпродукции, что также является большим подспорьем для увеличения экспорта», – убежден Пелевин.

Он упомянул, что в республике полностью завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. «На сегодня мы имеем 4,2 млн тонн зерна, урожайность на уровне 30 центнеров с гектара. С учетом кукурузы ожидается 4,4 млн тонн зерна. Валовой сбор сахарной свеклы прогнозируется в объеме 2,5 млн тонн. Ожидаемый урожай картофеля – 1,4 млн тонн», – проинформировал докладчик.

На заседании также затронули тему экспорта молочной продукции. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов посетовал на то, что республика «молоко напрямую не экспортирует». «У нас единственное предприятие, в которое зашли новые инвесторы, – Казанский молочный комбинат – нашло рынок в Китае. Пока продукция идет через Удмуртию. Но, думаю, что после завершения модернизации молзавода мы в составе экспорта обязательно будем напрямую брать курс», – отметил он.

Объем продукции сельского хозяйства в 2019 году составит 227,7 млрд рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В Татарстане в 2018 году было произведено продукции сельского хозяйства на 216 млрд рублей. Прогнозируется, что в 2024 году объем сельхозпродукции достигнет 297,7 млрд рублей.

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