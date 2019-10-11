Казань примет чемпионат России по тхэквондо ВТФ

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). С 14 по 20 октября в Казани пройдет чемпионат России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

На соревнования побороться за звания сильнейших спортсменов съедутся порядка 500 человек более чем из 45 регионов страны, которые выступят в личном и командном зачетах.

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еспублику Татарстан на соревнованиях представят сильнейшие представители тхэквондо республики. В состав сборной вошел 31 человек из Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Арска.

Соревнования пройдут на базе Центра бокса и настольного тенниса (ул. Джаудата Файзи, д. 2А).

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 14 октября в 14:00. Почетными гостями станут первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, Президент Федерации тхэквондо РТ Рафис Мусин и многие другие.



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