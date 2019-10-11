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Татар-информ

11 октября 2019, 20:56

Культура

Новая песня ВИА «Волга-Волга» попала в ротацию федеральных радиостанций

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Культура

Новая песня ВИА «Волга-Волга» попала в ротацию федеральных радиостанций

Фото: пресс-служба группы "Волга-Волга"

Песня была записана в сентябре и уже прозвучала на радио «Шансон».

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Новая композиция ВИА «Волга-Волга» под названием «Поручни любви» вошла в ротацию федеральных радиостанций. Песня создана в соавторстве с известным российским продюсером и поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Сергеем Ревтовым. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

По словам солиста коллектива, Антона Салакаева, продюсерский центр Михаила Гуцериев сам предложил сотрудничать татарстанским музыкантам. Для музыкантов же это стало полной неожиданностью.

«После эфира на НТВ, где мы принимали участие в квартирнике Евгения Маргулиса, мне позвонили из продюсерского центра и совершенно неожиданно для нас предложили записать песню на стихи Михаила Гуцериева», – поделился Антон.



Песня была записана в сентябре и уже прозвучала на радио «Шансон». Кроме того, новая композиция попала в ротацию «Милицейской волны» и еще нескольких федеральных радиостанций. Сейчас на новую песню ведутся съемки видеоклипа, а в декабре запланирована ее премьера на Первом канале.

В этому году группа готовится отпраздновать 22-летие, и в этот год для музыкантов произошло сразу несколько значимых событий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что музыканты открыли в Казани собственную музыкальную студию.

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