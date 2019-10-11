Автоинспекторы задержали в Казани автомобиль «отдела по борьбе с ГИБДД»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казани задержали автомобиль с провокационной наклейкой на лобовом стекле, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.
«В процессе изучения соцсетей в одном из пабликов обнаружили фото "Лады" 14-й модели, у которой на лобовом стекле была наклеена надпись "отдел по борьбе с ГИБДД". Вскоре экипаж ДПС задержал этот автомобиль, за рулем авто находился 24-летний парень», — рассказали в организации.
Автоинспекторы проверили документы водителя и техническое состояние авто – никаких нарушений они не нашли.
По рекомендации правоохранителей, водитель добровольно снял наклейку с лобового стекла.
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Задержан автомобиль с провокационной надписью на лобовом стекле 🚓 В ходе мониторинга социальных сетей в одном из сообществ была обнаружена фотография автомобиля ВАЗ 2114 с надписью на лобовом стекле. Личный состав Полка ДПС г. Казани и муниципальные служащие были сориентированы на задержание автомобиля с провокационной надписью. Экипажем ДПС в городе Казани автомобиль ВАЗ 2114 был задержан, за рулем находился водитель 1995 года рождения. В ходе проверки документов и технического состояния автомобиля каких- либо нарушений не установлено. По рекомендации сотрудников ГИБДД водитель добровольно удалил наклейку с лобового стекла своего автомобиля. kazan#kzn#Tatarstan#kazanlife#kazannews#kazantoday#municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань