Автоинспекторы задержали в Казани автомобиль «отдела по борьбе с ГИБДД»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казани задержали автомобиль с провокационной наклейкой на лобовом стекле, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«В процессе изучения соцсетей в одном из пабликов обнаружили фото "Лады" 14-й модели, у которой на лобовом стекле была наклеена надпись "отдел по борьбе с ГИБДД". Вскоре экипаж ДПС задержал этот автомобиль, за рулем авто находился 24-летний парень», — рассказали в организации.

Автоинспекторы проверили документы водителя и техническое состояние авто – никаких нарушений они не нашли.

По рекомендации правоохранителей, водитель добровольно снял наклейку с лобового стекла.

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