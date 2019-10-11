Бизнес-абоненты Tele2 Татарстана ведут дела с Москвой и Удмуртией

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Tele2 подвела итоги пользовательской активности клиентов B2B-сегмента за летний период. Во время деловых поездок абоненты оператора Татарстана проговорили свыше полумиллиона минут, посетив при этом 78 регионов страны. В число наиболее популярных направлений вошли Нижний Новгород, Москва, ХМАО, Башкирия и Удмуртия.

Среди регионов Приволжья самыми популярными направлениями деловых поездок у бизнес-абонентов Татарстана стали Нижний Новгород, города Удмуртии и Марий Эл. При этом число представителей бизнеса, выезжающих за пределы Татарстана в командировки, на 18% превысило количество корпоративных клиентов, приезжающих в данный регион. Чаще всего Татарстан летом посещали жители Ульяновска, городов Удмуртии, Москвы, Челябинска и Перми. Таким образом, наиболее тесно бизнес Татарстана общается с корпоративными клиентами Москвы и городов Удмуртии — более 60% всех поездок совершается между этими регионами.

По данным оператора, мобильная активность корпоративных клиентов от июня к августу выросла на 9%. В целом же за летние месяцы бизнес-клиенты Tele2 проговорили в поездках по России свыше полумиллиона минут и получили более 220 тысяч sms-сообщений. Кроме того, корпоративные клиенты активно использовали в командировках мобильный Интернет, в среднем один бизнес-абонент в летних поездках скачивал по 2 Гб трафика в месяц.

Высокая активность бизнес-абонентов обусловлена в том числе выгодными условиями оператора в поездках по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются. Таким образом, в бизнес-путешествиях предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.

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