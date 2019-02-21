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Татар-информ

11 октября 2019, 16:56

Экономика и финансы

Татарстанские пожарные получили самый высокий автоподъемник в республике высотой в 22 этажа

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Экономика и финансы

Татарстанские пожарные получили самый высокий автоподъемник в республике высотой в 22 этажа

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Машина пополнит парк 5-го пожарного отряда Федеральной противопожарной службы по РТ.

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). ГУ МЧС РФ по РТ получило в дар самый высокий автоподъемник в Татарстане — высота подъема его стрелы достигает 72 метров — 22 этажа. Подарок татарстанским пожарным вручило ПАО «Казаньоргсинтез», сообщает пресс-служба химической компании.

«Промышленная безопасность производства — это одна из первоочередных задач, которая стоит перед руководством ПАО „Казаньоргсинтез“. Поэтому пожарные части, газоспасатели, внештатные формирования здесь снабжены самой современной техникой, лучшей в Татарстане», — прокомментировал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, добавив, что акционеры поддержали предложение исполнительной дирекции о приобретении спецтехники.

Начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин подчеркнул, что Президент РТ Рустам Минниханов на Совете безопасности Татарстана поручил обеспечить пожарную безопасность опасных производственных объектов.

«На сегодня „Казаньоргсинтез“ выполнил все требования и досрочно исполнил программу закупки пожарной и газоспасательной техники. Эта техника — единственная в Татарстане и Казани. И я благодарен и генеральному директору АО „ТАИФ“, и руководству „Казаньоргсинтеза“ за то, что пожарные части его гарнизона прикрывают население близлежащих районов и регулярно выезжают на вызовы», — отметил Хабибуллин.

Пожарный телескопический автоподъемник ВИТАНД АПК-72 изготовлен по индивидуальному проекту специально для ПАО «Казаньоргсинтез». Его вес составляет более 40 тонн. Машина пополнит парк 5-го пожарного отряда Федеральной противопожарной службы по РТ. Также казанская химическая компания вручила пожарным новую автоцистерну вместимостью около 7 тыс. литров воды.

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