ВИА «Волга-Волга» открыл в Казани музыкальную студию

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Музыканты вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга» открыли в Казани студию. Открытие студии популярная казанская группа приурочила к грядущему 22-летию коллектива. Оно будет отмечаться в Казани 8 декабря. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба группы.



Худрук и солист ВИА Антон Салакаев признался, что собственная студия была давней мечтой музыкантов.



«Мы хотели иметь свой дом, где мы могли бы записывать качественный звук, полноценно репетировать и даже давать камерные концерты», – рассказал художественный руководитель ансамбля.

В новой студии музыканты уже записали несколько песен, в том числе и для нового альбома, который выйдет на лейбле Moroz Records. В него войдут авторские песни группы и каверы. Презентация альбома состоится в рамках гастрольного тура «Гусилетие».



Антон Салакаев также сообщил, что сейчас ВИА «Волга-Волга» работает над новыми записями сразу для нескольких федеральных проектов, среди которых съемки на НТВ в «Квартирнике» Евгения Маргулиса, клип на песню «Поручни любви», написанную Михаилом Гуцериевым и Сергеем Ревтовым, участие в концерте и съемки фестиваля «Эх, Разгуляй» на Первом канале.



«Сейчас в студии месяц открытых дверей – мы принимаем наших коллег, друзей, поклонников. Надеемся, что наша студия станет местом идей и творчества для талантливых людей, которых много в Казани», – рассказал музыкант.



ВИА «Волга-Волга» был образован в начале 90-х. В 1997 году был выпущен первый альбом группы. Стилистическое направление музыканты определяют как «ска-фолк-рок-бардак» и приправляют его легким городским романсом.



ВИА «Волга-Волга» записал семь авторских альбомов, группа стала участницей саундтреков к фильму Алексея Балабанова «Война», сериалу «Дальнобойщики-2», фильмам «Кавказская пленница – 2», «Счастья! Здоровья!», «Твою мать».



Сегодня группа дает более ста концертов в год, участвует в фестивалях, творческих проектах, благотворительных концертах.

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