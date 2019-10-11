IV Спартакиада кадетских корпусов Приволжского федерального округа стартовала в Чебоксарах

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Чебоксарах на базе Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Александра Кочетова состоялось открытие IV Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья — 2019». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Соревнования собрали более 150 воспитанников окружных кадетских корпусов из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края и Нижегородской области.

«От Республики Татарстан в спартакиаде принимают участие воспитанники Татарстанского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина», — говорится в сообщении.

С открытием спартакиады участников поздравили заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и руководители региональных силовых и правоохранительных ведомств.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к кадетам с напутственными словами обратился Олег Машковцев. «Проект „КаДетство“ реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года. Ежегодное проведение спартакиады, ее форма и содержание мероприятий повышают мотивацию учащихся, уровень конкуренции и придают определенный состязательный характер. Это дает кадетам дополнительный стимул работать над совершенствованием своего образовательного уровня, улучшать физическую и специальную подготовку», — сказал Машковцев.

В первый день ребята будут соревноваться в строевой и силовой подготовке, легкоатлетических дисциплинах. Кадет проверят на знания воинских уставов, географии и военной истории России. Также участники напишут сочинение и пройдут комплексное тестирование в формате ГИА.

Второй соревновательный день определит лучших в стрельбе, метании гранаты, сборке и разборке автоматов. Также ребятам предстоит трехчасовой марш-бросок на 5,5 км с преодолением участка «зараженной» местности в противогазе, а также крутого склона.

Награждение победителей спартакиады состоится вечером 12 октября.

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