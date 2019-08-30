Казань вошла в тройку лидеров самых перспективных городов России

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В рейтинге самых перспективных городов России столица Татарстана заняла третье место. Список составил журнал Forbes.

При составлении рейтинга учитывались среда, новые места и культура.

«Новые стандарты городской среды, фактически пионерский проект для всей страны. Программа развития парков и скверов Татарстана была запущена Наталией Фишман в 2015 году, и теперь ее новый этап посвящен повышению качества социальной инфраструктуры и комплексному развитию территорий», — говорится в анализе издания.

Казань обогнали лишь Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В список также вошли Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск.

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