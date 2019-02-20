В бюджете РТ на реализацию проекта «Оздоровление Волги» в 2020 году предусмотрено 1,9 млрд рублей

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В бюджете Татарстана на 2020 год расходы на реализацию проекта «Оздоровление Волги» заложены в сумме 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике первый заместитель министра финансов РТ Марат Файзрахманов.

По словам докладчика, в проекте республиканского бюджета на 2020 год расходы по разделу «Охрана окружающей среды» предусмотрены в объеме 2,2 млрд рублей. «В том числе расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 1 млрд 559 млн рублей. Из них на реализацию мероприятий федерального проекта “Оздоровление Волги” – 1 млрд 899 млн рублей», – добавил он.

Файзрахманов также рассказал, что на развитие сельского хозяйства в бюджете РТ на следующий год предусмотрено 12,1 млрд рублей, на госпрограмму «Развитие лесного хозяйства РТ на 2014 – 2024 годы» в 2020 году планируется направить 950 млн рублей, на развитие водохозяйственного комплекса – 270,9 млн рублей.

Бюджет Татарстана на 2020 год по доходам прогнозируется в сумме 264,8 млрд рублей, по расходам – 267,9 млрд рублей, с дефицитом – 3,1 млрд рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.