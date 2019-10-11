(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В колонии Альметьевска заключенный поджег матрас и пытался задушить сотрудника учреждения, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Один из осужденных в камере колонии разрисовал стены антиобщественными рисунками и поджег матрас. В камеру с огнетушителем прибыли сотрудники учреждения, осужденный набросился на одного из них и попытался душить, однако его остановили», — рассказал Шептицкий.

30-летний мужчина в 2017 году был приговорен к семи годам колонии за незаконное лишение свободы, проникновение в жилище, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

По данному факту возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждения. Следователи изучают обстоятельства случившегося.

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