Семь жителей Татарстана прооперируют хирурги Англии, Турции и Татарстана в МКДЦ

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Семерых жителей Татарстана прооперируют хирурги из Англии, Турции и Татарстана в Межрегиональном клинико-диагностическом центре.

Серия операций проводится во время образовательной конференции для хирургов со всей России «Школа тромбоза», которая в эти дни начинается в Казани.

«Все пациенты из Татарстана. Это наиболее сложные случаи, которые было бы интересно сделать с коллегами. Каждый из них нуждается в разных подходах. У нас, к примеру, применяется метод лечения – тромболизис, это когда мы вводим лекарство и растворяем тромб. За рубежом, в частности в Турции, применяются различные машинки, которые ускоряют процесс растворения. Это уже называется фармакомеханический тромболизис, Мустафа Ширак, наш друг из Турции, как раз нам об этом расскажет. И сейчас в мире идет активная дискуссия, какой метод лучше. Мы сравним наши подходы», – объяснил сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии МКДЦ Роман Бредихин.

Во время конференции, на которую съедутся около 300 сосудистых хирургов со всей России, медики разберут различные методики лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Я заинтересован в той работе, которая выполняется в России. В определенной степени она является уникальной. Мы обменяемся опытом, потому что в ряде случаев у нас не делается то, что выполняется в России, и наоборот. К примеру, в открытых операциях Россия превосходит нас. МКДЦ превосходит все государственные клиники Великобритании, он больше похож на частные центры Англии», – рассказал хирург-консультант в клинике Лондона Пракаш Саха.

Также на конференцию приехали специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Наши специалисты расскажут российским и зарубежным коллегам и об уникальных методиках, которые применяются только в Татарстане.

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