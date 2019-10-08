Сария Сабурская: Жители Татарстана могут жаловаться на неблагополучные семьи в «Народный контроль»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сообщать о неблагополучных семьях и нуждающихся в уходе одиноких пенсионерах жители Татарстана теперь могут в «Народный контроль». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«В этом году мы ввели новую категорию, касающуюся проблем в семье и семейного неблагополучия, потому что много таких обращений поступает через "Глонасс 112". Категория называется "Семья, находящаяся в социально опасном положении"», - сообщила она.

Согласно данным спикера, бывают такие ситуации, когда без внимания остаются пожилые жители республики. Родственники за ними не ухаживают, хотя пенсионеры в этом остро нуждаются. В таких случаях также можно писать уведомления в «Народный контроль». Также актуальны вопросы, касающиеся воспитания несовершеннолетних детей в неблагополучных семьях.

«Дети страдают, находятся без внимания родителей. Поэтому введена новая категория. Мы ее совместно отрабатываем с Министерством труда, занятости, социальной защиты РТ и социальными службами. Если кто-то сообщает, что пожилой гражданин находится в квартире и за ним нет соответствующего ухода, мы сразу сообщаем об этом в управление социальной защиты. Представители учреждения социального обслуживания и общественный помощник уполномоченного выходят по данному адресу, выявляют ситуацию», - пояснила Сабурская.

Новая категория была запущена в тестовом режиме 15 августа. В настоящее время по ней поступило пять обращений, два из них опубликованы. Дело в том, что не все сообщения подтверждаются. Были и такие обращения, когда люди жаловались на громкий плач ребенка. Люди писали: «Помогите, мама за ребенком не смотрит». Однако на деле выяснялось, что просто соседи проявляли нетерпение к шуму из соседней квартиры.

«Каждый подобный случай отрабатывается органами опеки и попечительства, специалисты выходят по указанному месту жительства и выясняют ситуацию в данной семье», - подчеркнула спикер.

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