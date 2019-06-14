Эксперты лесного хозяйства предложили не восстанавливать деревья в местах вырубки

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). О необходимости изменения правил, согласно которым лес восстанавливают в том же субъекте, где его вырубали, заявили участники конференции «Инвентаризация лесов и лесоустройство для целей лесоуправления и бизнеса» в Казани.

Вопросы изменения законодательства в сфере лесного хозяйства в столице РТ обсудили порядка 400 профессионалов из более чем 40 субъектов России и решили, что есть случаи, когда восстанавливать лес в субъекте вырубки нецелесообразно.

«Возможно, имеет смысл изменить правило и, при согласии региональной власти, общества, заниматься лесовосстановлением в другом субъекте», - рассказал о решении депутат Госдумы РФ, председатель экспертного совета по вопросам химического и лесного комплекса, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев.

Ранее на конференции представитель Комитета ГД по природным ресурсам заявил, что лесная отрасль России страдает от нехватки финансирования.

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