Казанские тепловые сети: В понедельник вода в кранах может окраситься в зеленый цвет

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Казанские тепловые сети предупреждают жителей города, что в предстоящий понедельник, 14 октября, вода в кранах домов может окраситься в зеленый цвет.

Это связано с проведением работ по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской «ТЭЦ-2» введут краситель зеленого цвета (Уранин-А).

Предприятие просит жителей четырех районов города: Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского при обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщать в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95 (многоканальный).

В комитете ЖКХ отмечают, что Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки и является безвредным для здоровья людей и окружающей среды.



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