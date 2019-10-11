Громыко о действиях США против России: Американцы ведут себя как слон в посудной лавке

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Незаконные действия Соединенных Штатов Америки по отношению к России и ее представителям идут против негласно закрепленных правил международного сообщества. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» выразил директор института Европы РАН, внук советского дипломата Андрея Громыко Алексей Громыко.

«Штаты ведут себя все больше, как нарушители международного права и настраивают против себя все больше и больше других стран, и уже ближайшие союзники все чаще не могут сдержать своего публичного раздражения в отношении их деятельности. К сожалению, США действуют как слов в посудной лавке и настраивают против себя ведущие державы мира, включая Россию», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой в нью-йоркском аэропорту — это необъяснимая с точки зрения здравого смысла кампания против наших дипломатов.

«Я думаю, что это только бьет по престижу Штатов, и не стоит поддаваться на их провокации, потому что они сами стреляют себе в ногу. В данных ситуациях, естественно, надо выступать с резким протестом, но самим демонстрировать приверженность всем нормам правилам и законам, по которым живет весь остальной мир», — подчеркнул Громыко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в воскресенье, 6 октября, в аэропорту Нью-Йорка была задержана депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Около часа женщину допрашивал сотрудник американских спецслужб.

В связи с инцидентом Посольство России направило в Госдепартамент США ноту протеста. МИД РФ назвал сложившуюся ситуацию враждебной акцией против России.

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