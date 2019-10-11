По мошенничеству с контрактами Минпромторга РТ на организацию Дней качества возбуждено дело

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). По мошенничеству с контрактами Минпромторга РТ на организацию Дней качества возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в июне 2013 года Минпромторг РТ заключил контракт с некоей фирмой на проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности автомобильного кластера на основе внедрения международных стандартов управления на 1 миллион 323 тысячи рублей.

Позже фирма представила недостоверные сведения о том, что услуга оказана, а деньги исчезли.

Спустя пять лет, в 2018 году с той же фирмой был заключен контракт на проведение Дней качества на один миллион 696 тысяч рублей. Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что документация также оказалась недостоверной, а деньги пропали.

По данным агентства, по этому уголовному делу в Министерстве промышленности и торговли РТ накануне прошли обыски.

Главное следственное управление МВД по РТ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Два фигуранта дела – сотрудники фирмы – задержаны, в ближайшее время будет решаться их дальнейшая судьба.

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