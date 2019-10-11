(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео челнинца, который напал с ножом на девушку-таксиста. Соответствующие кадры опубликовали пользователи социальных сетей.

«Вчера вечером в 17-м комплексе у дома № 1 клиент напал с ножом на девушку-водителя такси. Девушка выскочила из авто и заблокировала двери», — пишут в соцсетях.

Вокруг машины собрались очевидцы, которые удерживали злоумышленника до появления полицейских.

По данным из соцсетей, по факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.

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