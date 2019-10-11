В Татарстане заключили 90% всех госконтрактов по нацпроектам

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). На 1 октября в Татарстане в рамках реализации региональных проектов заключено 90% всех государственных контрактов на общую сумму 13,4 млрд рублей. Оставшиеся контракты будут заключены в течение октября. Об этом заявил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев на стратегической сессии по реализации национальных проектов в рамках программы обучения команды Республики Татарстан в РАНХиГС, сообщает пресс-служба ведомства.

Республика участвует в 12 национальных проектах, в рамках которых реализует 49 региональных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

«На их реализацию в 2019 году выделяется 25,7 млрд рублей: 18,1 млрд рублей из федерального и 7,6 млрд рублей из регионального бюджетов», — говорится в сообщении. На 10 октября фактически поступило 17,9 млрд рублей, или 70% от годового плана, освоено 15 млрд рублей, или 58,5% от годового плана, прозвучало на сессии.

«Мы нацелены на то, чтобы выделенные средства были использованы максимально эффективно и татарстанцы ощутили реальный эффект от реализации национальных проектов», — отметил Фарид Абдулганиев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.