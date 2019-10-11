(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Ученые КФУ разрабатывают новые генетические подходы для терапии мышиной лихорадки. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Результаты научной работы опубликованы в журнале Viruses.

По словам с.н.с. OpenLab генные и клеточные технологии ИФМиБ КФУ Екатерины Мартыновой, информация дает возможность прогнозировать длительность тех или иных симптомов, продолжительность заболевания, а также вероятности возникновения осложнений в зависимости от генотипа пациента. Кроме того, результаты помогут врачам найти подходящий каждому вариант лечения мышиной лихорадки с учетом генотипа больного уже на начальном этапе болезни.

«Республика Татарстан относится к регионам, характеризующимся наличием природных очагов так называемой мышиной лихорадки и традиционно высоким уровнем заболеваемости, что и обуславливает актуальность исследования», - отметила Екатерина Мартынова.

Результаты работы опровергли теорию, что восприимчивость к инфекции зависит от наличия или отсутствия мутации в гене CCR5.

«Пациенты с гомозиготным генотипом CCR5/CCR5 характеризовались более длинной олигурической фазой и более низким количеством тромбоцитов в крови по сравнению с пациентами с гетерозиготным генотипом. <…> Наши данные свидетельствуют о большей вероятности повреждений внутриклеточных структур и о более высоком уровне активации системы врождённого иммунитета у пациентов с гомозиготным генотипом по сравнению с пациентами-гетерозиготами, то есть имеющими мутацию Δ32 в CCR5 гене», - подчеркнула Мартынова.

Генотипирование проводилось методом ПЦР для 98 пациентов с заболеванием и 592 здоровых жителей Татарстана за последние 4 года. Финансирование научной работы осуществляется за счет Программы Правительства Российской Федерации по повышению конкурентоспособности российских вузов (5-100).



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